Ano novo, portátil novo. E mais novidades tecnológicas

A Lenovo antecipou-se à inauguração da famosa feira CES com a apresentação de três portáteis que pretendem afirmar-se como legítimos representantes da sustentabilidade ambiental e do trabalho remoto, ao mesmo tempo que confirma que de 5 a 8 de janeiro haverá gadgets bem mais arrojados para ver em Las Vegas, além das slots machines. ThinkPad X1 Carbon de 11ª geração, ThinkPad X1 Yoga de oitava geração e ThinkPad X1 Nano de terceira geração integram a plataforma Evo, da Intel, e distinguem-se pelos materiais reciclados, além de ferramentas de privacidade para videoconferências ou que beneficiam a vida da bateria. Os modelos X1 Carbon e X1 Yoga podem ser ‘artilhados’ com 64 gigabytes (GB) de memória RAM e dois terabytes (TB) de armazenamento, enquanto a versão Nano 3 não poderá ir além dos 16 GB e 1 TB de armazenamento. As versões Carbon e Yoga estão equipadas com ecrãs OLED de 35,56 centímetros (14 polegadas), mas a primeira está preparada para uma resolução de 2,8K, enquanto a segunda já está apta para 4K, com 500 nit de brilho. Estes dois modelos contam ainda com baterias de 57 watts hora. A versão Nano tem ecrã de 33 centímetros (13 polegadas), com resolução 2K, 450 nit, e ainda opção para interação tátil. Dispõe de uma bateria de 49,6 watts hora e é o mais leve dos três modelos, com 970 gramas. A versão Yoga pesa 1,38 kg, enquanto o modelo Carbon se fica pelos 1,12 kg. Ainda não se conhecem preços. Os lançamentos deverão ocorrer em 2023, mas não há datas anunciadas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler