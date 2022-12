Com o Advanced Data Protection, a Apple inicia a era da cifra para todos

A Apple já tinha prometido um reforço de privacidade para os utilizadores de iPhones e Macs — e cumpriu a promessa com o lançamento de três ferramentas, ao mesmo tempo que emendou a mão e desistiu de uma quarta bem mais polémica. Entre as novidades figura a verificação das contas de utilizador do iMessage. Há um segundo nível de proteção com a introdução das Security Keys, que reforçam a segurança de serviços na internet com pequenos equipamentos que funcionam na lógica da dupla autenticação (exemplo: senha e inserção de código gerado por dispositivos específicos). A Apple admite que estas duas novidades têm em vista jornalistas, empresários, celebridades e políticos, que geralmente concentram atenções e ameaças. Em contrapartida, a terceira novidade, que dá pelo nome de Advanced Data Protection, foi pensada para a generalidade dos utilizadores.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.