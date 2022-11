Echo Show 8: Amazon faz do vídeo uma ferramenta de comunicação doméstica

Os assistentes virtuais sempre valeram mais pelo que ouvem ou falam, mas a Amazon está a apostada em mostrar que também podem ser especialmente úteis por aquilo que filmam ou dão a ver. E é por isso que o início da fase de reservas da coluna inteligente Echo Show 8 é digno de nota: o novo dispositivo da gigante do comércio eletrónico está equipado com ecrã de Alta Resolução de 20,3 centímetros (oito polegadas) e uma câmara de 13 megapíxeis, que está habilitada a ampliar e desampliar os enquadramentos das imagens (zoom) ou até a executar movimentos na horizontal para animar as videochamadas com panorâmicas.

