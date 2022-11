As sete vidas do Wi-Fi: os primeiros produtos compatíveis com Wi-Fi 7 devem surgir no final do ano

Se gostou do Wi-Fi 6E, então vai adorar o Wi-Fi 7. E possivelmente terá a oportunidade de materializar a afeição na viragem de 2022 para 2023, quando os primeiros telemóveis, computadores e routers aptos a operar na provável nova norma das redes sem fios começarem a estrear. A MediaTek foi a mais recente marca a garantir a atenção com notícias que apontam para o lançamento de chips e processadores aptos a comunicar na norma 802.11be, que tem vindo a ser trabalhada por entidades como IEEE e Wi-Fi Alliance.

Mas há mais marcas a explorar o filão: Intel, Qualcomm ou TP-Link são apenas alguns dos nomes da lista, que provavelmente haverá de contar, em breve, com os maiores fabricantes de telemóveis e computadores. Os promotores da norma prometem 5,4 gigabits por segundo (Gbps). O que é mais do dobro da largura de banda alcançada pelo Wi-Fi 6E. Com esta largura de banda é possível descarregar um ficheiro de 15 de Gigabytes em 25 segundos — em vez de mais de um minuto da norma antecessora. Cada canal do Wi-Fi 7 dispõe de uma faixa de espectro de 320 MHz, que é “artilhada” para garantir a densidade necessária para transmissões de vídeos em 8K (a geração ultra alta resolução que se segue ao 4K) e ainda a execução de comandos em ambiente virtual com latências que competem com as ligações por cabos de ethernet. A reduzida latência promete ser especialmente apreciada pelos fãs de videojogos. Já falta pouco para confirmar a expectativa.

