“God of War Ragnarök”, o deus dos jogos e os nove mundos na consola

As grandes produções já não são propriamente uma novidade para Ben Stiller e John Travolta, mas desta vez os atores americanos conformaram-se com papéis marginais na promoção de “God of War Ragnarök”, provavelmente, o título que maior expectativa está a gerar entre os proprietários de PlayStations 4 e 5 — ou pelo menos entre os fãs de jogos de lutas e aventuras na primeira pessoa. Desta vez, cabem a Kratos e Atreus os papéis principais.

As duas personagens míticas deram início à aventura na passada quarta-feira com a estreia desta sequela que teve em “God of War” (2018) uma primeira prova da recetividade do grande público para a mitologia nórdica. Uma coisa é certa: metaforicamente falando, ninguém joga “God of War Ragnarök” para fazer amigos. E se alguma exceção houver, tal se deve à conveniência gerada por alguns aliados durante as aventuras bélicas contra as malignas forças de Asgard, que terão de ser superadas no percurso por nove mundos imaginários — e quase sempre hostis.

