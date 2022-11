Jogo “God of War Ragnarök” estreia-se esta quarta-feira. As primeiras críticas são animadoras

As grandes produções já não são propriamente uma novidade para Ben Stiller e John Travolta, mas desta vez os atores americanos conformaram-se com papéis marginais na promoção de “God of War Ragnarök”, provavelmente, o título que maior expectativa está a gerar entre os proprietários de PlayStations 4 e 5 — ou pelo menos entre os fãs de jogos de lutas e aventuras na primeira pessoa. Desta vez, cabem a Kratos e Atreus os papéis principais.

