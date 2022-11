Este router para espaços grandes está pronto a sair do ninho

Se depender da Google, cada casa vai mesmo passar a ter um “ninho” de redes sem fios. A gigante das tecnologias confirmou o lançamento em Portugal do roteador (router) Nest Wifi Pro, que garante comunicações sem fios com larguras de banda de 4,2 gigabits por segundo (Gpbs) em áreas totais de 120 metros quadrados. O novo router da Google está habilitado a comunicar nas faixas hertzianas dos 2,4 Gigahertz (Ghz), 5 GHz e 6 GHz — e é nesta última faixa que pretende fazer a diferença ao garantir a compatibilidade com a norma Wi-Fi 6E, que deverá garantir o dobro da velocidade do Wi-Fi 6. Cada router pode garantir a comunicação com 100 dispositivos — e esse pode ser um fator importante para o segmento da domótica, que pretende conectar vários eletrodomésticos e gadgets inteligentes. A expansão da rede sem fios pode ser feita à boleia de mais equipamentos para a repetição do sinal, mas importa averiguar se é possível compatibilizar estes novos modelos com versões anteriores de routers da Google ou de outras marcas. Segundo a Google, os novos routers estão aptos a suportar a transmissão de vídeos com resoluções de ultraelevada resolução (4K). Em paralelo com as redes sem fios, o dispositivo da Google conta ainda com duas portas para cabos Ethernet que comunicam a velocidades de 1 Gbps. A Google garante que o novo dispositivo está dotado da inteligência necessária para adaptar as comunicações à velocidade disponibilizada pelo operador de telecomunicações. Preço: a partir de €219,99.

