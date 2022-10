Penso, vlogo existo: Sony aposta em câmara para criadores digitais

Sem câmara não há vlogging e sem vlogging possivelmente a ZV-1F, da Sony, seria bem diferente. Desenhada à medida das necessidades de quem produz canais de vídeo na internet, a nova câmara da Sony distingue-se pela ultragrande angular fixa de 20 milímetros, que facilita autorretratos com efeito Bokeh e respetiva desfocagem em fundo (que tem direito a botão específico na câmara), e ainda a prioridade ao rosto e aos olhos através do foco automático e da adaptação ao brilho existente no momento.

O microfone dispõe de proteção para o vento — e essa não será a única novidade a ter em conta pelos mais criativos: a ZV-1F conta com diferentes opções de movimentos rápidos e lentos que prometem dar largas à criatividade durante a rodagem dos vídeos. A par da otimização do tom da pele, a nova câmara da Sony conta ainda com 10 modos predefinidos que recriam diferentes atmosferas, dispensando os retoques típicos da pós-produção. Tanto pode filmar em alta resolução a 120 diagramas por segundo como ultra-alta resolução (4K) com 30 diagramas por segundo.

A Sony garante que a integração com o telemóvel está otimizada e dá como exemplo a possibilidade de enviar diretamente vídeos para a internet com durações de 15, 30 ou 60 segundos, sem grandes delongas na adaptação aos requisitos de cada rede social. Preço: €650.