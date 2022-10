Samsung estreia nova gama de ecrãs para jogadores intensivos

O Odyssey Ark acaba de chegar ao mercado nacional com a promessa de fazer de cada quarto, escritório ou sala um ambiente de arcada. A Samsung puxa dos galões ao anunciar que é o primeiro ecrã curvo do mundo dos videojogos, mas é provável que os potenciais consumidores também deem especial atenção ao facto de ter um monitor de quase 140 centímetros (55 polegadas), um comando alimentado a luz solar, e ainda o modo de “cockpit” que permite passar do formato horizontal para o vertical de forma automatizada.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler