MultiGoogle: gigante da internet está a revolucionar as pesquisas

Diz a empresa que detém o Google que há oito mil milhões de pesquisas mensais com a inserção de imagens através do serviço Lens. E não será de admirar que o número cresça nos próximos meses. A Alphabet anunciou que o serviço Lens do Google vai deixar de ficar confinado ao inglês para passar a contemplar “multipesquisas” que usam imagens e palavras em 70 idiomas, para ajudar a refinar os resultados apurados.

