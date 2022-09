Windows 11 chega com mimos para os teletrabalhadores

E de súbito uma notícia que interessa a 1,4 mil milhões de pessoas: o Windows 11 acaba de ser lançado em todo o mundo. Segurança e teletrabalho são os pilares da nova versão do sistema operativo de computadores pessoais mais bem sucedido de todos os tempos. Na edição 11, o Windows tem alguns mimos para quem trabalha em casa, como o bloqueio de notificações em períodos que exigem concentração, bem como melhorias no enquadramento das videoconferências com base no olhar, ou a legendagem em direto.

