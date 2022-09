Oppo anuncia dois topos de gama para atacar o final de ano

Os Reno8 Series chegam ao mercado com o objetivo de reforçar a oferta da Oppo na disputa do segmento de topo de gama, com processadores da Mediatek. Enquanto Reno8 Pro 5G conta com ecrã AMOLED de 17 centímetros (6,7 polegadas) com taxas de atualização de imagens de 120 Hertz, a versão standard tem ecrã AMOLED de 16,25 centímetros (6,4’’), com taxas de atualização de imagens de 90 Hertz. A versão pro distingue-se ainda por ter um processador mais robusto, que dá pelo nome de Dimensity 8100-MAX, e um chip mais sofisticado para o tratamento das imagens.

A versão pro é mais fina, mas pesa mais quatro gramas do que a versão standard, que não vai além dos 179 gramas. Ambas versões contam com 8 gigabytes de memória RAM que prometem não deixar ficar mal os utilizadores durante a larga maioria das tarefas do dia a dia; e ambas contam com câmaras da Sony à frente (32 MP) e atrás (50 MP). As câmaras traseiras estão aptas a captar filmes com resolução 4K e a produzir imagens em condições de luminosidade reduzida. A câmaras dianteiras apenas permitem filmes em alta resolução.

