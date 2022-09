iPhones em estado de alerta

Há novos iPhones nas lojas e um preço para recordar: a venda do iPhone 14 arranca com preço a partir de €1039, que representa um aumento de €110 face ao iPhone 13, lançado em 2021, com preço a partir de €929. Já se sabia que o iPhone haveria de passar a barreira dos ‘mil euros’ — e o temível momento chegou, talvez devido à escassez de componentes e aos custos da energia, mas sem pôr em causa o marketing do iPhone 13, que continua à venda com preço de 2021 intocado.

De resto, a maior novidade remete para a emissão automática de alertas quando o portador de um iPhone sofre um acidente de carro, e de pedidos de ajuda por satélite, que podem revelar-se úteis para os mais aventureiros. A Apple também emendou a mão: a versão Mini do iPhone 13 foi substituída por uma versão Plus, que tem um ecrã de 17 centímetros (6,7 polegadas), mas usa o mesmo processador A15 Bionic da versão standard, que tem ecrã de 15,5 centímetros (6,1 polegadas). Estas duas versões têm câmaras traseiras com sensor principal de 12 megapíxeis (MP) que prometem melhorias em imagens em movimento e de baixa luminosidade.