Problemas com a 'password'? As 'passkeys' confirmam

As passwords nunca se livraram da má fama, e talvez isso ajude a explicar o aparecimento das passkeys, que partem à conquista dos primeiros serviços disponibilizados na internet entre o final de 2022 e 2023. A Google já fez saber que deverá disponibilizar esta tecnologia promovida pela FIDO Alliance nos sistemas operativos Android durante os próximos tempos. A Microsoft, que tem vindo a usar dispositivos específicos de autenticação como alternativa às passwords, provavelmente, haverá de abraçar a nova tendência nos tempos mais próximos. E antes disso há uma grande probabilidade de o evento anual da Apple (a 7 de setembro, depois do fecho desta edição) estrear serviços baseados em chaves criptográficas que são acionadas a partir do telemóvel, através da impressão digital, do reconhecimento do rosto, ou de uma simples funcionalidade de confirmação. Deste modo, em vez de inserir uma password quando acede a um serviço a partir de um qualquer navegador ou aplicação, o internauta apenas terá de recorrer ao telemóvel para fazer a autenticação com o envio da chave criptográfica conhecida por passkey, através da internet. Além de evitar a usurpação de senhas, esta tecnologia de autenticação pode revelar-se útil como barreira de segurança adicional ou como alternativa para os casos de esquecimento de passwords. A forma de funcionamento também se presta ao aparecimento de serviços independentes e interoperáveis como o da Dashlane, que acaba de ser anunciado como ferramenta adicional que pode ser acionada a partir de um gestor de passwords.

