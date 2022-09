Samsung Watch5 e Watch5 Pro querem promover o eletrocardiograma ambulante

Seguramente que o Galaxy Watch5 e o Galaxy Watch5 Pro também dão as horas, mas para a Samsung o que os distingue dos outros relógios é o Sensor BioActive, que é o nome dado a um chip artilhado para produzir eletrocardiogramas (ECG) e ‘tirar’ a pressão arterial em permanência, ao mesmo tempo que apura níveis de oxigénio do sangue ou deduz a carga de stresse do portador pelos vários dados fisiológicos obtidos junto ao pulso. É com base na monitorização contínua que estas máquinas de pulso lançam recomendações para beber água após um treino bem transpirado ou fazem uma análise da composição corporal para definirem treinos e objetivos à medida.

