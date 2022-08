O Galaxy Z Fold4 tem a aspiração de ser o telemóvel mais potente do mercado, mas confirma que poderá não ser para todos os bolsos. Além do preço, que começa nos €1859, o novo topo de gama da Samsung dá ares de pequeno computador otimizado para as ferramentas da Google e da Microsoft — e isso reflete-se no peso e no volume.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.