A Google puxou as rédeas aos anúncios inseridos em ‘apps’ e jogos

A partir de 30 de setembro, os produtores de aplicações e jogos distribuídos na Play Store terão de garantir que nenhum anúncio terá mais de 15 segundos. As novas regras contemplam exceções para quem clica para continuar a ver a publicidade, mas deverá provocar uma pequena revolução na publicidade distribuída para os dispositivos do sistema operativo Android, que é produzido pela Alphabet (Google).

Com as novas regras, a Play Store também vai proibir anúncios a meio de atividades, como a subida de níveis dos videojogos ou o início de um capítulo de um texto. Apps e jogos terão de disponibilizar uma ferramenta expedita para suspender serviços de subscrição, e vão ser aplicadas restrições a redes virtuais privadas (VPN) que são controladas pelos programadores. Em novembro, prevê-se que a Google anuncie novas políticas para o segmento infantil. Em paralelo com as regras da Play Store, o grupo Alphabet anunciou que alargou para 2024 os testes com a iniciativa Privacy Sandbox, que pode ajudar a criar alternativas à recolha de dados de navegação para fins comerciais (cookies). A Google justifica este alargamento de prazo com as solicitações das entidades que pretendem testar o novo paradigma de gestão de dados, que prevê a substituição de perfis individualizados por grupos de perfis com preferências em comum. O que deixa a pergunta no ar: será que a Google sempre vai cumprir a promessa de fazer com que o Chrome deixe de fornecer cookies a entidades externas em 2023?

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.