Tecnologia: com estes FreeBuds ouvimos só o que importa

Azul, cinzento ou branco? A decisão será tomada na hora da compra dos auriculares FreeBuds Pro 2 que acabam de chegar às lojas da especialidade pelas mãos da Huawei. Os novos FreeBuds distinguem-se pela inclusão da tecnologia TWS e do cancelamento de ruído dinâmico que se adapta automaticamente aos sons do exterior tendo em conta três cenários auditivos: um primeiro conhecido por Ultra, que permite anular sons de baixas frequências como aqueles que costumam ser produzidos durante as viagens de metro; um apresentado como Geral, que tende a proporcionar um “corte” em quase todos os sons em redor; e um terceiro modo conhecido como Acolhedor, que filtra sonoridades de máquinas em ambientes mais silenciosos (bibliotecas, por exemplo). A Huawei refere ainda a existência de um modo de cancelamento de ruído específico para viagens de avião. O cancelamento de ruído é ativado através de quatro microfones e algoritmos de redes neuronais. Na ficha técnica destes novos auriculares sem fios, há menções às tecnologias Hi-Res Audio Wireless e Ultra-hearing True Sound Dual Driver, mas deverá ser a equalização Triple Adaptive EQ a captar atenções por adaptar sonoridades ao canal auditivo. Para quem costuma alternar entre fontes sonoras, destaque para o facto de os novos auriculares estarem aptos a manter ligação simultânea com diferentes equipamentos. O que poupa tempo e esforço na hora de estabelecer ligação. Preço: €219,99, com oferta promocional de uma Band 4.

