Sony anunciou data de reserva do aguardado “God of War Ragnarök”

O primeiro mistério em torno de “God of War Ragnarök” acaba de cair pelas mãos da Sony. Depois de algumas fugas de informação nem sempre confirmadas e até notícias a desmentir eventuais atrasos, a marca japonesa confirmou que o jogo que mais expectativa tem vindo a gerar no circuito parte à conquista das consolas Playstation 5 e 4 (PS5 e PS4) a partir de 9 de novembro.

Pode parecer uma espera demasiado longa para os fãs da saga iniciada com “God of War”, mas quem quiser garantir uma das diferentes edições com adereços alusivos ao jogo deverá proceder à reserva já a partir de 15 de julho (a data desta edição). Esta nova sequela de “God of War” vai chegar às lojas em cinco edições: Standard; Edição de Lançamento; Edição de Colecionador; Jötnar; e Digital Deluxe. Consoante a edição escolhida, os fãs garantem diferentes réplicas palpáveis que estão relacionadas com episódios, e personagens do jogo, bem como armas ou mapas e alfinetes de lapela deste pretendente a blockbuster que foi produzido pelos Santa Monica Studios.