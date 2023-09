Restaurantes: estar no olho do furacão turístico pode ser amenizado, descendo do castelo até ao São Jorge

Ser turista na nossa cidade? Ideia abstrusa, dirão alguns. Os museus e monumentos estão sempre ali. Adia-se o acessível ou sentencia-se: “Já vi, está visto!” Por vezes põe-se mais energia a esquadrinhar bairros incaracterísticos de outras cidades do que a validar o que faz a nossa casa ser amada. Lisboa é espremida diariamente por milhares à procura da sua essência, cada vez mais embrulhada em estereótipos e mixórdias aculturadas. Ainda assim é fácil amar-lhe cada recanto ou viela escura, com todos os defeitos e qualidades que teve e tem. Não é isso o amor!?

O fado emblema da cidade diz: “No castelo, ponho um cotovelo/ Em Alfama, descanso o olhar/ E assim desfaço o novelo/ De azul e mar.” Este castelo, onde Afonso Henriques firmou os pés em 1147, para fixar a capital do reino em construção, tem hoje o nome de São Jorge, santo inglês dos cruzados nas suas conquistas. Subir até à colina mor lisboeta é andar entalado entre turistas até se franquear o portão das muralhas, graças a Martim Moniz, que deu corpo e vida como bilhete de passagem aos lusitanos na conquista aos mouros. Pousamos os cotovelos nas ameias, a viver cada letra do poema cantado por Carlos do Carmo, enquanto guias extasiam forasteiros com proezas e fantasias lusas.