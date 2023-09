Música de vindima: os cestos ainda estão por lavar, mas a coisa promete

Quando este ano se começou a vindimar ainda em julho, ninguém sabia ao certo o que iria acontecer ao longo da vindima. Uma coisa era dada como segura: na continuidade dos anos anteriores e fruto do clima e suas variantes, era previsível que muita gente iria acabar a vindima ainda em agosto, sobretudo no Alentejo. Foi o que acabou por acontecer e mesmo alguns produtores que já andam nisto há décadas, como a Herdade Grande, na Vidigueira, terminou pela primeira vez a vindima em agosto; na Herdade Aldeia de Cima, na mesma zona, a vindima está fechada há uma semana. Como seria de esperar e fruto dos dias de calor excessivo que tivemos em agosto, algumas castas sofreram mais que outras; foi o caso da Viognier e Sauvignon Blanc, na zona de Lisboa, Bical no Dão ou mesmo Avesso nos Vinhos Verdes (neste caso por ataque de míldio). Este ano o problema não foi haver podridão, mas antes o facto de haver muitas uvas que chegaram à adega já secas. Isso obriga a um aturado trabalho de seleção à entrada da adega, nos tapetes de seleção, onde se procura que só uvas sãs cheguem à cuba. E todos sabem (ou deviam saber) que essa — uvas sãs — é a primeira condição para se fazer bom vinho.

