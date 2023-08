Restaurantes: um verão tranquilo à mesa da Casa do Rio

As águas correm espelhadas desde a serra do Caldeirão. Adelgaçadas em Silves, chegam à localidade da Mexilhoeira da Carregação, onde o leito já se alarga com Portimão à vista, como segundo maior rio do Algarve, a seguir ao Guadiana. A interrogativa da entrada vem de há 190 anos, quando o verão de 1833 foi agitado pelo Remexido, e se viveram dias de absoluta impunidade, ou melhor, de chacina absolutista. José Joaquim Sousa Reis, o guerrilheiro miguelista conhecido como o Remexido, natural de Estômbar, espalhou o terror entre julho e agosto de 1833, em São Bartolomeu de Messines, Albufeira, Ferragudo, Portimão e outras terras algarvias.

Nem a sua própria terra natal escapou à vileza do grupo de bárbaros que liderava. Na freguesia de Estômbar está hoje integrada a localidade da ‘Mexilhoeirinha’, o nome antigo da Mexilhoeira da Carregação, conhecida no passado como “aldeia rica de bons figos e passas”, situada no “flanco esquerdo do rio em Vila Nova de Portimão”. Os tempos são outros, e a tranquilidade felizmente também. Numa curva imperturbável do curso ribeirinho surge a Casa do Rio, com a cidade em fundo e uma carta de pratos tradicionais apresentados com modernidade, a sala convidativa e elegante, é servida por uma esplanada plena de tranquilidade.