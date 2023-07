Restaurantes: a Herdade do Esporão com os pés (bem) na terra!

A Herdade do Esporão assinalou o seu cinquentenário em finais de junho. Os vinhos de grande prestígio, a que se juntam azeites, vinagre e até cerveja, fazem deste local uma marca de Reguengos de Monsaraz. A icónica torre é símbolo de qualidade do Alentejo, em Portugal e no mundo. No espaço da herdade, cujos limites parecem ilimitáveis, o restaurante é uma aposta de há vários anos.

Chegou a estar sob a gestão da Bolota Castanha na Terrugem (Elvas), o primeiro restaurante da região a ter uma estrela Michelin (1992, 1993). Só duas décadas depois é que o L’And, em Montemor-o-Novo, recebeu uma estrela em 2014 e perdeu em 2019. O Esporão prometia há algum tempo ser o terceiro do Alentejo a ganhar a distinção. A opção recente era uma cozinha mais de ingredientes produzidos localmente, sustentável nas práticas do dia a dia, na linha dos vinhos, e sem um recorte de receitas tradicionais, parecia ser um caminho mais discreto para prémios. Mas, de forma inesperada, o restaurante recebeu em 2022 uma estrela verde pela sustentabilidade do projeto e a primeira estrela no guia vermelho da Michelin.