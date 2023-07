Restaurantes: Taberna Al-Andaluz inspira-se na cultura andaluza para reforçar a cozinha alentejana

A Igreja de Santo António, simbólica minicatedral que marca o centro de Reguengos de Monsaraz pelas linhas românticas em que mistura influências góticas e manuelinas, é difícil de evitar ao chegar à cidade. O restaurante Taberna Al-Andaluz de cozinha alentejana com inspiração na cultura andaluza, surge discreto. Passa-se na porta, por vezes fechada, sem se dar por ele, no entanto parece ter estado sempre ali. De um lado temos um local de culto católico em oposição a um espaço que remete para o período em que os árabes dominaram a Península Ibérica e chamaram Al-Andaluz às regiões sul envolventes dos rios Guadiana e Guadalquivir, onde se situavam o Alentejo, o Algarve e a Andaluzia.

A distância histórica entre os dois universos é gigante, a viagem física é de menos de 200 passos, e até há pontos em comum. A igreja foi projetada pelo arquiteto António José Dias da Silva, o mesmo autor da imponente Praça de Touros do Campo Pequeno em Lisboa. Ao entrarmos na Taberna Al-Andaluz, além da arquitetura de reminiscência árabe, com um pátio estilo mudéjar que permite manter um clima agradável mesmo em dias quentes, salta igualmente à vista a decoração de ambiente taurino. O anfitrião assume ser um aficionado da Festa Brava ao estilo andaluz. José Morgado é um algarvio formado em Évora em engenharia agrónoma. A paixão pela cozinha e os sabores locais com inspiração na sua “querida Andaluzia” fizeram-no abrir este espaço de tertúlia.

