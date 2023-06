Restaurantes: do ‘fornecedor ao restaurador’ é máxima singular no renovado Solar do Peixe by Sofia

O índice ‘bife tártaro’ — indicador que me divirto a medir — parece avisar que Lisboa está a precipitar-se das alturas. Há dias pedi um bife tártaro num restaurante médio no centro de Paris. Cerca de 180 g de carne de qualidade, cortada à mão, temperada sem adornos a perturbarem o sabor cárneo, boas batatas fritas, pão e uma salada de folhas diversas, por €18. Um valor (muito) difícil de encontrar cá. A este preço há hambúrgueres para expatriados tax free, ou minibifes tártaros, com maioneses de wasabi, que vestem a carne à pressa com o que o pasto não lhes incutiu: sabor! Corre Lisboa, com os lisboetas! Em mês de Santos não há milagres...

O índice ‘peixe grelhado’ seria injusto, pois Portugal tem qualidade bem acima da média a preços ainda razoáveis. Até quando? Ter acesso a pescado fresco, mesmo de empresas de aquacultura (há boas e más, não são todas iguais!), em variedade e qualidade, é algo que pode ser questionado em menos de uma década. Dentro de Lisboa a oferta é escassa e reina a esperada especulação, há que ir para os arrabaldes sem pruridos. Grande parte do peixe consumido na capital vem do interior do concelho de Loures, do MARL, o mercado que abastece as peixarias da região.