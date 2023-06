Um restaurante para puxar a brasa à parrilla

Algo sintomático para muitos é iniciar uma frase com as palavras “eu ainda sou do tempo em que...”, e ver nisso um sinal de avançar da idade. Basta ter-se cabelo grisalho e à vista de outros a idade cobre-nos como o orvalho, digo eu a meio dos 40. E já agora acrescento que sou do tempo em que os rodízios brasileiros tinham alguma picanha, dita ‘nobre’, vinda do Brasil, despontavam alguns restaurantes argentinos com cortes bovinos e matéria-prima de qualidade pouco vista por cá. Isto no início do século. Agora tudo está mais globalizado, facilitado, mas também mais desleixado. A facilidade em encontrar um bom rodízio brasileiro é quase a mesma que encontrar bacalhau à Gomes de Sá no Porto. Boa sorte!

As carnes andam a monte, tresmalhadas. Conceitos brasileiros e argentinos governam-se com carne de angus e picanhas alemãs ou holandesas, de qualidade mediana. Saem bifes da Polónia ou o snobe Beef Kobe, que cabe em toda a parte, pois basta ser bovino de raça wagyu, e venha ele da Austrália ou da Alemanha, é que do Japão quase não há para exportação. Claro que existem espaços especializados em carnes de grande qualidade, muitas delas espanholas, algumas portuguesas certificadas, e outras sul-americanas, mas são locais de nicho pagos a preço condizente. Perto do local onde em tempos pontificou o desaparecido Las Brasitas, junto ao sempre tranquilo e refrescante Jardim das Amoreiras, um casal argentino decidiu há um ano o Tinto e Brasa.