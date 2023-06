Amor ao Japão: um espaço frugal no Furadouro, de sorriso descontraído e rico em sabores vindos do Sol Nascente

Peixoto, Mota e Zeimoto chegaram de imprevisto num simples barco chinês feito de junco à ilha de Tanegashima, em 1543. Marques e Silva fizeram de Hiroxima a sua base em 2017 e partiram à descoberta de outras regiões. Os primeiros, António Peixoto, António da Mota e Francisco Zeimoto, estavam entre os tripulantes da embarcação que ali chegou há 480 anos, sendo pioneiros desse encontro único da Europa com o Japão. Divergências culturais e religiosas levaram a um corte de relações em 1639, com a amizade a ser restabelecida apenas em 1860. Quase 160 anos depois, foi a vez de Diana Marques e José Silva entrarem de coração aberto em terras nipónicas.

O percurso do jovem casal em alguns restaurantes e hotéis, e a paixão pelo universo anime (animação japonesa) levou-os à aventura de viverem um mês no Japão, em Hiroxima, e partindo dali para várias cidades ao redor para absorverem conhecimento antes de abrirem um negócio próprio em 2018. O resultado: venda itinerante de comida de rua japonesa, estilo Yatai, e mais tarde um espaço próprio, decorado com memórias dessa viagem definidora, mais próximo do ambiente Izakaya, locais onde se vai “beber saqué”. É esta a proposta do Akai (‘coisa vermelha’) Tasco Nipónico, próximo da praia do Furadouro, em Ovar. O sorriso contagiante de Diana recebe os clientes e explica a lista de vários petiscos japoneses. José prepara-os com minúcia e silêncio, na pequena cozinha com balcão aberto sobre a sala.