Restaurantes: nova vaga, bons petiscos! Há novidades em Santarém

Na série de humor “Pôr do Sol”, há a importante descoberta de uma cesta em vime com origem em… “Céntarême!” — com sotaque inglesado. Sendo a brincar, a anedótica revelação de um ‘laboratório americano’, remete para a lenda de Santarém. A origem de Scallabis estará na fábula de uma loba que protegeu e alimentou o futuro rei Ábidis, ao ter sido abandonado à nascença numa cesta junto ao Tejo. Reinou depois sobre a cidade de Esca-Ábidis, habitada por escalabitanos. Peripécias e narrativas à parte, Santarém está a ver um nascer do sol na sua restauração.

Além do renovado Oh Vargas e da regularidade do longevo Taberna do Quinzena, surgiram o Pátio da Graça (cozinha nikkei) e o italiano Amassa. A dinâmica segue no distrito com o excelente Cisco, em Almeirim, o Oh Rio, no Cartaxo, o Genuíno’s, em Aveiras, o Tasco da Ilda, em Azambuja, etc. O início da viragem vem do Ó Balcão, que quer ir além do Bib Gourmand que têm no guia Michelin. Se chegar à desejada estrela o significado será profundo. Um chefe que apresenta achigã, barbo ou bode capado como Rodrigo Castelo, serve uma identidade diferente da cartilha clássica para cativar inspetores com carabineiro, peito de pombo, etc.! Mais do que a quantidade de estrelas, é relevante a ‘qualidade’ da estrela e a sua localização. Premiar uma carta de produtos regionais pouco conhecidos ou valorizados ajuda a criar paisagem gastronómica com território, sustentável, cosmopolita e de qualidade.