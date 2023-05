Restaurantes: sem pressas, as águas deslizam Tejo abaixo, ao sabor de pratos e petiscos no delicioso Oh Rio!

Este clima estival de temperaturas consistentes empurra-nos para férias ainda distantes. Para encurtar o desejo de veraneio, uma saltada até à Valada é um encontro com a história. O árabe Ahmad Al-Razi, deixou uma crónica onde referia a campina de Fahs al-Balâta na região de Santarín que “tinha terras tão férteis que se podiam recolher duas sementeiras anuais, e fazia parte de uma das mais ricas regiões do Al-Andaluz”. A milenar Balata é associada por alguns geógrafos e linguistas à Valada do Ribatejo, freguesia do Cartaxo, situada no distrito de Santarém.

O Tejo lá desce plácido até ao Atlântico, e reza a lenda que em tempos foi berço da oferta de um esturjão a D. Diniz. Agora está refém do invasor siluro, peixe de apetite voraz que devasta as águas ao redor. Num extremo, a ponte D. Amélia, um túnel quadrangular em ferro que une a paisagem bucólica entre margens, e que foi testemunha da primeira corrida de velocidade automóvel em março de 1906. Ficou na história o “quilómetro lançado da Valada” que trouxe o infante D. Afonso e vários notáveis, a conduzirem os seus carros numa estrada asfaltada para o efeito. O vencedor lançou-se a velozes 82,5 km/h percorrendo os mil metros em 43 segundos, como bem documentam as imagens do blogue “Restos de Coleção” — um trabalho de grande pesquisa.