Brilho, quase cintilante! É o Brilhante, em Lisboa

No ano do regresso à normalidade, o aumento exponencial de turistas e novos residentes fez Lisboa ainda mais cosmopolita e sofisticada na restauração. Neste contexto aparece o Brilhante, dos mesmos responsáveis pelos recentes Pica-Pau e Rocco, que nos transporta para luxuosas brasseries francesas num ambiente de charme e veludos. O prato central da carta é inspirado no lisboeta “Bife à Marrare”. A receita vem do século XIX e nasceu no Café Marrare da Rua do Arco da Bandeira (atual Rua dos Sapateiros), uma tertúlia de aficionados da tauromaquia, aberto em 1804 pelo italiano António Marrara, oriundo da Calábria e conhecido como “o Marrare”. Abriu vários cafés na Baixa lisboeta e até foi empresário do Teatro São Carlos durante três anos (1825-28).

Na Rua Arco da Bandeira era conhecido como “Marrare das Sete Portas”, tendo sido depois o salão de jantar do Hotel Francfort. Um manuscrito de Alfredo Morais, pioneiro da crítica gastronómica, refere que o bife era um corte do pojadouro frito em manteiga, um molho de natas a partir dos sucos da carne, acompanhado por palitos grossos de batata, fritos a dois tempos em banha de porco. O Brilhante traz-nos o glamour que irradiava no “Marrare do Chiado” (de 1819), conhecido como “Marrare do Polimento” pelo brilho das madeiras e clientela seleta. Só que o bife nasceu entre toureiros e “outros espadas”, apreciadores exigentes numa época em que a carne era escassa e de fraca qualidade.