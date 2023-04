Restaurantes: num cantinho em grande progressão, A Cozinha do Miguel vai crescendo sem espavento nem aumentos

A rua não tem saída, na realidade é uma praceta nas traseiras de uma urbanização, e serve de acesso a um clube de ténis e... padel. Esta última é a modalidade com maior crescimento em número de praticantes dos últimos tempos, a par do aumento de preços, só que uma é desportiva, a outra é repressiva. Praticar desporto faz bem à saúde, praticar aumentos faz mal ao consumo e presumo que adoeça a economia, e com isso sofre a restauração. Penso eu, longe de querer dar palpites em folhas de excel alheias.

O padel é apresentado como a democratização do ténis. Acessível de jogar, transversal a nível social e agregador de gerações. Uma pequena lição para alguma da nossa restauração. O elitismo não tem que excluir os outros. Preços estrambóticos (só para selecionar), sites e acolhimento só em inglês, atração de clientes ‘rentáveis’ (que digerem gratificações), etc. Atitudes que criam um fosso entre locais e estrangeiros e que correram mal no Algarve dos anos 80. Há histórias que (infelizmente) parecem repetir-se...