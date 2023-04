Restaurantes: menu descomprometido e ambiente agradável em pleno centro histórico de Setúbal, é… Sem Horas!

Estão em várias partes, são ‘avantajadas’, de proporções ‘generosas’, com feições ‘robustas’, na verdade são ‘gordas’, são esculturas de bronze inflado. Foram desenhadas pela criatividade do artista plástico João Duarte, apresentado habitualmente como “o escultor das gordas” — enquanto for permitido escrever isto — e estão em Setúbal. Quando tiver de se passar aos eufemismos, dir-se-á que a sua obra tem um toque de ‘boterismo’. O colombiano Fernando Botero inchou o seu portefólio de figuras robustas da escultura à pintura, entre mãos, cavalos, mulheres, etc.

Obras do escultor João Duarte, como “Menina com Bicicleta”, na Avenida Luísa Todi, “Menina com Cadeira” ou “Menina com Mala”, em recantos do centro histórico, estão em exposição permanente, lembrando-nos que os corpos são o que são. No Largo da Misericórdia surge uma bela figura feminina, voluptuosa, em pose íntima e orgânica, a que o artista deu o nome “La Dolce Vita”. A “menina” vive a vida com prazenteira doçura, sentada defronte ao Sem Horas, que há cinco anos serve petiscos e pratos descontraídos, alguns com leve inspiração local, numa muito agradável esplanada que anuncia serviço contínuo.