Restaurante Lota d'Ávila: pertinência sem penitência, eis a essência do marisco

Por mais que custe aceitar a algumas cabeças românticas, os restaurantes que ‘fazem falta’ são os que vão resistindo ao tempo, graças aos clientes! Sim. Os clientes! Não são os algoritmos, a agência de comunicação, as longas loas de Instagram, como quem escreve para a posteridade, para o indicador fazer swipe à esquerda e varrer os Nobel de cada dia para a efemeridade. Há restaurantes e clientes para todos os gostos, e mesmo os que duram sem brilho evidente, lá encontram o seu público.

Na capital, as marisqueiras de referência mudaram bastantes nos últimos anos, com orientações de clientela muito ampla. Entre as multidões que fazem fila de museu para irem comer “gambas a la aguillo”, assim mesmo grafado, quiçá para assinalar a amizade Portugal-Galiza, ou salões impantes, estilo casino asiático, para receber clientes para quem a conta nunca escalda. Aparecer junto à Av. da República, uma versão que combina mariscos, petiscos e peixe, é uma ideia improvável, mas talvez bem achada. A malha social está a mudar a grande velocidade, fruto da mistura entre estrangeiros residentes e nativos resilientes, que teimam em morar (e bem, felizmente) no centro da cidade. A Lota d’Ávila trouxe então para a quinta vida das avenidas (eternamente!) novas um balcão com abertura para a cozinha movida a carvão, no melhor sentido. Sem fornos modernos a brasas, é mesmo lume aberto que arde e dá gosto ver!