Restaurantes: produtos locais e vida comunitária são a receita da Terra Chã

Fala-se novamente em supermercados. Não é pelas melhores razões, infelizmente. Lembro uma tirada cínica, que dizia: “Sem promoções, nem complicações.” O logro é que infantilizaram o consumidor (e este deixou) com a eterna falsa promoção, ao mesmo tempo que a mercearia da esquina foi sendo mordida lentamente por um vampiro que lhe distribuiu marcas brancas até amanhecer nos braços do seu super de sempre. E o filme de terror que seria verem-se as negociações feéricas (cheias de truques opressivos) a que os fornecedores são sujeitos para entregarem a mercadoria ao preço espremido, perdão... prometido! “O meu dinheiro, as minhas regras”, à boa maneira de um thriller americano.

Para despoluir de joguinhos mentais, em que lucro parece que não é bem lucro, e se passa uma ideia de ser um favor investir cá... Há grupos estrangeiros e virem para cá com a vontade toda! Escapa-se em busca de ar puro. São pouco mais de uma centena de quilómetros que valem cada centímetro percorrido. Rio Maior está uns minutinhos atrás. Recebemos luminosidade ao sermos levados estrada acima da Aldeia de Chãos até ficarmos suspensos com a serra dos Candeeiros no horizonte... A mesa espera-nos no Terra Chã, mas a paisagem ainda nos vai embalar a alma.