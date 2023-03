Restaurantes: uma casa bela sem janelas guarda um cozinheiro de futuro radioso, numa travessa de Alfama

A intersecção da Rua dos Arameiros com a dos Bacalhoeiros é o vértice inicial de uma praça triangular muito popular na malha urbana da capital. Dito assim, vale batatas, mas se lhe chamarmos Campo das Cebolas tudo se torna óbvio, ou quase. A associação imediata que se faz é à praça e jardim fronteiros à Casa dos Bicos — sede da Fundação José Saramago — só que a placa do local está colocada uns bons metros adiante, após o Instituto da Propriedade Industrial. Este campo passou a ser o local do mercado de víveres de Lisboa depois do terramoto de 1755, em alternativa à destruída Praça do Comércio, que desde o século XV era onde se realizava a feira lisboeta.

Em tempos pré-pandemia, um projeto de José Avillez teve por aqui existência efémera. O atual parque de estacionamento no Campo das Cebolas torna agora tudo mais fácil e confortável. Alguns locais de apelo turístico primário vão ocupando o seu espaço e captando clientela de passagem. Noutro patamar, o SáLa de João Sá, na Rua dos Bacalhoeiros, é destino de bons créditos. Entrando pelo discreto e mágico Arco das Portas, os mistérios de Alfama caem-nos no colo. Um fado conta: “Quando Lisboa anoitece/ (…)/ Alfama toda parece/ Uma casa sem janelas.” E logo ao subir do Arco surge a Casa Tradição, antiga taberna convertida em finais de 2019 pelo chefe Samuel Mota.