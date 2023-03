Restaurantes: poliedro de família? Este é o Pirâmide do Egipto

Quase que se podia escrever um opúsculo das grandezas de uma freguesia com menos de 5 mil habitantes (Censos 2021), mas que é vila! A equipa de futebol já ganhou uma Taça da Liga ao SC Braga, e está a caminho da I Liga pela 13ª vez. Tem um restaurante no guia Michelin que é uma das referências nacionais, e até um jackpot chorudo do Euromilhões já bafejou uns conterrâneos do Moreirense FC e do São Gião. Bem-vindos a Moreira de Cónegos! O presidente do clube que faz viajar o nome da terra, tem esta frase lapidar no site: “Somos o expoente máximo da pequenez.”

Se olharmos para a história da indústria têxtil em Portugal, a vila tem um passado grandioso com dezenas de microempresas locais a exportarem qualidade em tecidos e atoalhados. Não nos fiemos, portanto, na densidade populacional, mas na grandeza das suas gentes. Se a fiação é um dom, na boa mesa existem outros feitos como virar para uma ruela e surgir o Pirâmide do Egipto. Não tem o efeito cénico de dar um saltinho aos arredores do caótico Cairo e encontrar ‘no meio do nada’ o trio piramidal de Quéops no planalto de Gizé, mas surpreende!