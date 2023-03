Restaurantes: Outra via para acostar, n’O Batel

Parecia que a rigidez matinal das carnes frias (gélidas!), que o ideal inglês preconiza para uma educação saudável do corpo, já nos tinha sido prescrita em dose suficiente neste inverno! Talvez não. Uma “aragenzinha insidiosa”, como diria Molero nas suas idiossincrasias, deliciosamente descritas por Diniz Machado, anda a colocar-nos em miragem a primavera, que tem estreia marcada para este mês.

Ir ao encontro do mar não pede nenhuma estação, apenas estados de alma. Daí que a melodia da chamada ‘Canção do Mar’ seja das músicas com mais versões fora de Portugal. Cantada em 1955 por Amália Rodrigues como ‘Solidão’, ganhou projeção internacional a versão de Dulce Pontes em 1993. “Se eu bailar no meu batel/ Não vou ao mar cruel”, diz a letra e penso eu, ao chegar a Sesimbra, serena e soalheira. Ao recuperar um antigo snack-bar da vila, O Batel reabriu no verão passado sob a batuta da mesma equipa d’O Zagaia. Tem agora uma bela esplanada a enquadrar o forte e a praia do Ouro, sobre o azul da baía, e carta de cozinha contemporânea, com um olho no mar. Afinal, são os batéis que fazem a ligação a terra com as grandes embarcações que ficam ao largo.