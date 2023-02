Caudal de indefinições: restaurante Rio de Prata é uma experiência gota a gota, onde só alguns pratos elevam um pouco a onda

A localização frente ao Tejo, com uma agradável área urbana de lazer, onde num extremo se situa a profética praia citadina Braço de Prata, que está lá, mas em versão displicente — sem limpeza nem reordenação do areal, um cais ferrugento, etc. —, mas que no global são atributos para ir explorar esta zona da capital onde ainda se estaciona sem ataviamentos. Assisti casuisticamente à instalação progressiva do restaurante, com bons equipamentos de cozinha e sala bem apetrechada de mobílias. Um espaço luminoso e cativante, numa urbanização da parte oriental de Lisboa. A entrada da chefe Carla Sousa, vinda do hotel Valverde, era mais um ingrediente a acrescentar à ambição do Rio de Prata que em novembro se ancorou junto ao Mar da Palha e que tem ‘inundado’ as redes sociais com os pergaminhos do novo espaço. A sala é bonita, ampla, com garrafeira climatizada ao centro e esplanada confortável. No entanto, brilha mais aos almoços, pois além da vista, há elegância na luz que rompe pelas grandes vidraças. A iluminação difusa e muito geral dos jantares retira-lhe ambiente e charme.

A lista é extensa, porém sem um estilo definido de cozinha. O “Creme de espargos brancos e amêndoa torrada” (€6) de execução vegan, a surgir algo aguado e salgado, com umas amêndoas laminadas no topo, mas sem cremosidade nem o impacto de sabor do vegetal terroso. Na “Couve-flor assada na lenha e tomate concassé” (€6) vieram uns agradáveis bouquets com tempero de especiarias, acidez suave, e notas fumadas do assado no forno a carvão. Uns cubinhos de tomate (o concassé!) davam contraste e frescura ao palato. Banais, os “Ovos rotos com duo de batata” (€9) com as batatas de sabor ténue e escuras por estarem fritas demais, algumas, e os ovos mais próximos de escalfados que estrelados, ainda que de gema rompente, mas a ficar alguma água das claras no prato. Nas “Chamuças de pato e laranja caramelizada” (€9) um trio de minitriângulos de massa filo, um pouco gordurosos, mais acastanhados que dourados (forno a mais!?), e com o recheio pouco percetível com tanto envelope folhado. Serão a massa e o tamanho ideais para fruir o sabor a pato da mistura?