Portugal à mesa do mundo: os melhores restaurantes portugueses além-fronteiras

Esqueçam lá o frango piripíri, o pastel de nata ou as centenas de receitas com que fazemos o bacalhau — pelo menos quando se estiver no estrangeiro. A gastronomia portuguesa no mundo vive uma nova e próspera fase. Com chefes do país a abrirem restaurantes e a comandarem cozinhas em diversos países (dos Estados Unidos à Inglaterra, da Dinamarca ao Dubai), a imagem da nossa culinária nunca esteve tão fervilhante lá fora.

Não é algo absolutamente novo, é verdade. Receitas tradicionais portuguesas ou da rica cozinha tradicional do país já estavam presentes nas ementas de restaurantes de grandes cidades como Nova Iorque, Paris ou São Paulo. Mas ainda eram reduzidas a espaços de “nicho”, menos representativos para as comunidades internacionais. Agora é diferente: a gastronomia de Portugal está definitivamente “na moda” e cada vez mais atual nas mesas do mundo.