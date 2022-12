Novo horizonte a sul : O Pinto, uma marisqueira com pinta, à beira-rio

A caminho da frente ribeirinha da Amora, numa das margens da baía do Seixal, fiz questão de passar junto às antigas instalações da cervejaria e marisqueira O Pinto. Uma casa térrea, antiga, situada na confluên­cia de três ruas, com uma barra negra a voltear a fachada, com o logótipo um pouco mais recente, que tinha vindo substituir uns toldos castiços encarnados onde se lia apenas “cervejaria”. O interior tinha já vários aquários de marisco e as típicas paredes de azulejo a meia altura de muitos restaurantes de bairro. A popularidade da casa fez-se pela qualidade do marisco ali servido ao longo do tempo, com uma clientela firme que permitiu dar um salto… em frente!

E que salto! Logo uns 300 metros após a antiga morada, com o rio bem na frente, abriu no verão a nova vida d’O Pinto Marisqueira. Um edifício com terraço pronto a contemplar um horizonte ambicioso, de salas confortáveis, acústica pensada, serviço atento e eficiente e uma clara orientação para o cliente. Os preços trouxeram poucas alterações em relação às últimas cartas da antiga casa. Ainda assim, não deixa de ser verdade que a inflação no universo das marisqueiras está ao rubro. Não é raro um prato que leve lavagante ou lagosta ultrapassar o preço de um menu de degustação de um restaurante de cozinha de autor.