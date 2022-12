Eliseu dos Leitões: segunda audiência, pela mesa!

Um vago conjunto de prédios entre a Casa do Artista e a entrada na zona de Telheiras, é de fácil acesso, mas parece pouco visual quando se tenta explicar a alguém onde ficam esses edifícios tão próximos, parecendo deslocados. Qualquer sistema de navegação nos põe lá em tracinhos de nada cartográficos, e quando se chega estaciona-se sem grande drama, pouco confusão na rua e um ambiente tranquilo de bairro, seja ao jantar ou almoço de semana. Numa das lojas fica agora o Eliseu dos Leitões, e por esta morada já passaram outras andanças da restauração. Luz natural não falta à sala, e uma esplanada ampla quando o tempo der tréguas (e que dê!), garrafeiras climatizadas, e fornos próprios para assar a estrela da casa no local. A carta incide sobre o leitão, com um ou outro prato de variação a partir da matéria base, havendo por encomenda para grupos de 8 pax: peixe ao sal, chanfana, coelho frito, arroz de míscaros e cabrito estonado de Oleiros.

Nas entradas, a “Manteiga de leitão” (€1,20) denotava ser um pouco de banha temperada com os sabores do leitão, resultado equilibrada e não enjoativa, ia bem com as bolinhas de miolo húmido de “Pão de Mealhada” (€1). Grande ideia, o excelente “Croquete caseiro de leitão” (€1,90 unid.), com a execução próxima das croquetas de jamon espanholas num recheio cremoso (tipo bechamel) sabor equilibrado com as carnes desfiadas, e mais leve do que no resultado massudo que é habitual nos gigantes rissóis. Reparo à irregularidade do tamanho em duas visitas, com um calibre médio numa delas, e outro mais pequeno noutra e de fritura um pouco escura. Agora, que podia ser um destaque da casa vendido para fora, parece-me plausível. A “Cabidela de leitão” (€8) era mais um salteado de miudezas porcinas, bem agradável por sinal, com a pimenta preta e o toque avinagrado acertado, mas sem vestígios sanguíneos.