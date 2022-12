Restaurantes: Uma prova de conceito em Cascais

A rua é Pequena, de nome, mas lá faz um longilíneo volteio descrevendo um ‘ele’ e misturando algumas moradias com dois blocos de edifícios baixos que compõem a urbanização do Viso. Estamos em Bicesse, localidade de Al-Qabdaq, ou ‘fonte de água’ em árabe, que era como seria conhecida no séc. XI Alcabideche, pelas qualidades medicinais, à época, das suas fontes: “a da vila e a do fartapão”. Dito assim parece longínquo, mas numa dúzia de minutos está-se no centro de Cascais, ou a começar a descer de Chão de Meninos para o centro histórico de Sintra.

Foi nesta curta rua de Bicesse, entre dois grandes centros turísticos, que o chefe Daniel Estriga escolheu há 11 anos abrir o Conceito Food Store. O desafio deve ter sido grande, pois não havia a procura gastronómica de hoje. Visitei o espaço há uma boa meia dúzia de anos. Era um trabalho quase solitário do anfitrião, apenas com uma pessoa na sala. Serviço à casta e penso que teve depois um brunch, aos domingos. Agora existem apenas duas opções: “Menu Essência” (€51 / 5 momentos) e “Menu Viagem” (€72 / 7 momentos).