Carvão Ryöri: caminhos de sabor nascente para percorrer na capital sadina

Setúbal é um dado adquirido como meca do peixe fresco grelhado, e se calhar não devia ser visto apenas com essa ligeireza. O distrito de Setúbal é, além do mais, um destino querido a nível gastronómico, onde vinhos, queijos, frutas, legumes e pescados atingem níveis de excelência que não se devem olhar com displicência. O problema das coisas demasiados fáceis ou óbvias é que se tornam irrelevantes sem nos apercebermos, mesmo sendo especiais. Os produtos desta região são de nível invulgar, mas talvez passem por banais por nos serem familiares. A restauração setubalense tem vários dignos representantes da cozinha tradicional que tratam bem caldeiradas, choco frito, e diversos peixes grelhados, com enfoque no sublime salmonete local.

O reverso é que não deixa de haver um ou outro retiro de lobão em pele de cordeirinho, a estragar peixões e a refritar tiras de choquinhos, a troco de euros dos desprevenidos. Não choque por isso ninguém que aparecem cada vez mais projetos alternativos que tenham como base usar os produtos regionais numa linha mais autoral, ou cruzando-os com técnicas de outros países, tirando partido da matéria-prima e conhecimento adquiridos.