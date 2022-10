Porto, com sabor e memória: Adega do Carregal

A Invicta conquista, mas também se deixa largamente conquistar por hordas de turistas que já não conseguem cingir-se a um centro de interesse específico na cidade. O movimento e rejuvenescimento da atividade comercial tornou-se endogâmico, com lojas, restaurantes e pequenos negócios alimentares a surgirem no prolongamento das zonas mais movimentadas do centro portuense. A recente reabertura do histórico Mercado do Bolhão é mais uma força impulsionadora para manter vivo o cada vez mais ativo Porto turístico. Entre a decoração exuberante ou sofisticada de cada espaço, os menus cosmopolitas ou de autor que se oferecem aos milhares de clientes diários que exploram cada morada, todas as formas de atrair são possíveis.

Só quem sabe é que, mal saído da Praça Carlos Alberto, segue na zona pedonal da Rua de Cedofeita, vira à esquerda numa circunspecta travessa para entrar na Adega do Carregal e descer uns quantos degraus. Tal como se começou a fazer em 1928. Um balcãozinho com petiscos e copos de vinho. Tabiques e pipas, e a família gerente a viver por cima do negócio. Em 1997 chegaram uns irmãos do Marco de Canaveses e ficaram com a casa para lhe darem a feição de restauração. Saíram as pipas, ficaram à vista as belíssimas paredes de pedra que fazem desta sala um abrigo aconchegante.