Watashi é o japonês discreto, de sabores orientais bem concretos

O ‘eu’ domina os dias, com tantos a falarem de si sem pouco ou nada acrescentarem aos outros. No mundo da comida, pura e dura, os comilões digitais montam redes sociais, não para sociabilizar, mas enformarem seguidores em adoradores daquilo que comem através do vidro do telemóvel. O discurso é à volta da “minha página”, dos “meus prémios anuais” para homenagear os (meus) chefes, dos “meus locais secretos” para irem, com o “meu código de desconto”, e ganharem gifts com “os meus passatempos”. A multidão passiva que a toques de polegar mantém ativos os egocêntricos destes tempos.

Watashi!! Soa a espirro, dito rápido, mas resulta num suspiro por encontrar um lugar discreto que centraliza o ‘Eu’ no cliente, servindo cozinha japonesa, com ingredientes coreanos e orientais, sem alaridos, em pleno Campo Grande. Nos preparativos para a abertura, nas vésperas do covídico março de 2020, fiz uma avaliação precipitada ao pensar que seria mais um restaurante chinês a fazer-se passar por japonês. Watashi significa “Eu” em japonês, e eu enganei-me, pois não é mais do mesmo.