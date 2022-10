Restaurantes: Casa do Gadanha, um ponto alto na cidade branca

“Quatro paredes caiadas/ Um cheirinho a alecrim/ Um cacho de uvas doiradas/ Duas rosas num jardim. (…) É uma casa portuguesa com certeza/ É com certeza uma casa…” estremocense! Os versos deste fado imortalizado por Amália encaixam como uma luva à cidade alva dos mármores e casario branco. Estremoz é terra de cheiros trazidos pelas ervas do mercado dos sábados que povoam a sua cozinha. Pelas uvas douradas das planícies de vinhas que a cercam. Tem rosas no castelo onde a rainha Santa Isabel pernoitou. Tem bonecos e azulejos a chamar quem a visita, com os braços abertos da hospitalidade alentejana.

Nos últimos anos, Estremoz parece ser mais aliciante para se chegar e fazer uma refeição do que para ficar e dormir. A oferta hoteleira da cidade parece ser menos competitiva do que a de restauração. O número de restaurantes com diferentes propostas de cozinha aumentou nos últimos tempos. A Casa do Gadanha é um dois em um. Este novo turismo de habitação com restaurante, recuperou uma antiga casa senhorial na zona alta da cidade, a caminho do belíssimo castelo. No bar do terraço, com uma discreta piscina para hóspedes, pode apreciar-se o rossio estremocense e tentar encontrar o Lago do Gadanha, onde fica a mercearia homónima dos mesmos proprietários.