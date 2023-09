Num tacho, aquecer bem o azeite e juntar o alho e a malagueta. Antes de começar a ganhar cor, colocar as amêijoas, logo de seguida refrescar com vinho branco e adicionar coentros frescos acabados de picar grosseiramente.

Assim que as amêijoas abrirem, filtrar e reservar de um lado as amêijoas e do outro o caldo resultante.