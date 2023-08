Restaurantes: no centro histórico de Faro, mais um espaço de boa cozinha que é um ato de valorizar a cidade

A onda mantém-se alta, com boas e novas mesas para se navegar de norte a sul. Braga, Coimbra, Santarém e Faro são distritos onde é bem visível que a restauração tem subido de qualidade, diversificando a oferta de tipos de cozinha e trazendo massa crítica a outras partes do país, indo além das massificadas ofertas de Porto e Lisboa. Como sempre tenho referido, a par de um certo cosmopolitismo que tem surgido nos últimos, muitas vezes exagerado pela profusão de restaurantes étnicos de qualidade duvidosa, não devem desistir ou vacilar as boas casas tradicionais. Mais oferta e procura deve ser motivação para executar na perfeição a cozinha portuguesa. É pela qualidade comparada, entre tradicionais, étnicos e de cozinha autoral, que se mostra o valor da nossa gastronomia.

Um grande restaurante de cozinha regional ou tradicional nunca passa de moda quando mantém o espaço atualizado, sem perder o foco na qualidade e serviço. Os clientes não se enganam e raramente têm dúvidas sobre o que é um grande restaurante. Abrem também projetos com foco na sazonalidade e produtos locais, mas com uma cozinha de técnicas e pratos em nome próprio. Como vem acontecendo nos últimos verões, parece que teremos sempre Faro... para nos surpreender.