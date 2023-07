Receita da semana: limão preservado em sal

Lavar bem os limões e fazer cortes longitudinais a partir da parte pontiaguda até à base de modo a que fiquem agarrados junto ao pé. Abrir os limões, colocar sal no interior e voltar a fechá-los. Arrumá-los em frascos bem apertados até cima.

Encher os frascos com sumo de limão até cima, deixando 2,5 cm no topo. Deixar à temperatura ambiente durante cinco dias e abrir os frascos todos os dias para pressionar os limões para baixo, até que libertem sumo até à boca do frasco. Reservar durante pelo menos duas semanas à temperatura ambiente e depois colocar no frio até precisar (pode guardar até um ano).