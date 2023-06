Uma receita de sopa de cebola gratinada em 40 minutos

Colocar um tacho a aquecer, adicionar a manteiga para que derreta, juntar as cebolas cortadas em meias luas e deixar cozinhar até estarem translúcidas e tenras. De seguida, juntar o açúcar, o tomilho e o louro, deixar cozinhar mexendo bem, até que caramelizem e ganhem uma cor acastanhada, refrescar com o vinho branco e temperar de sal e pimenta. Adicionar a farinha e, logo de seguida, o caldo e as natas. Deixar cozinhar cerca de 40 minutos mexendo ocasionalmente e verificar a consistência.

Retifique temperos e termine com um pouco de vinho Madeira.